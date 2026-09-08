Atlético Escobar derrotó a Defensores de Vilelas y se acerca al objetivo de clasificar a los playoffs por el segundo ascenso

Escalón por escalón: así marcha Atlético Escobar en su primera temporada en el Federal A. Cenicienta de la categoría, en la jornada pasada se había asegurado la permanencia. Ahora, está a un paso de clasificar a los playoffs por el segundo ascenso al Nacional B tras vencer como local 2 a 1 a Defensores de Vilelas por la 8va fecha de la Fase Reválida con goles de Lucas Núñez y Ramón Villalba.

El segundo tiempo regaló los gritos y las emociones negadas durante la primera parte. Apenas volvieron de los vestuarios, Defensores sacó ventaja con un gol de Leonel Diz. Cuando parecía que todo estaba cuesta arriba, surgió la mejor versión de Atlético. Un remate de Núñez se estrelló en el travesaño y una arremetida de Carlos Di Pietro rozó el segundo palo. El primer respiro llegó con el penal que Núñez cambió por gol. Sin embargo, lejos de relajarse, Escobar fue por más. Y de tanto ir, Villalba terminó empujando en la línea el tanto de la merecida victoria. Con las últimas fuerzas, la visita intentó ir por el empate, pero más allá de un centro llovido, no inquietó al debutante Camilo Salamanca, de correcta actuación.

El triunfo del Fucsia se festejó fuerte. Primero, porque fue el primero como local en esta fase de la temporada. Y segundo porque, al vencer a un rival directo, crecen las chances de clasificación a los playoffs por el segundo ascenso. En la próxima, Atlético tiene fecha libre y estará expectante a los resultados de Vilelas-Independiente (juegan entre sí), El Linqueño (recibe a Boca Unidos) y Las Parejas (visita a Tucumán). Lo que toca, toca; la suerte es loca. Y a veces ayuda.

Síntesis

Atlético Escobar: Camilo Salamanca; Osías Barreto, Hugo Paniagua, Matías Rodríguez y Nicolás Cúpolo; Agustín Lara, Eliseo Aguirre, Tomás Portillo y Lucas Núñez; Santiago Piersigilli y Ramón Villalba. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Nicolás Kilanowski x Aguirre, Carlos Di Pietro x Portillo, Dante Verón x Barreto, Matías Billordo x Cupolo y Juan Vila x Rodríguez.

Defensores de Vilelas: Leandro Ledesma; Iván Montenegro, Leonardo Navarro, Fabricio Farías y Nahuel Molina; Leonel Niz, Lautaro Ramírez Remotti y Rodrigo Montenegro; Gonzalo Cañete, Gustavo Carballo y Maximiliano Acevedo. DT: Joaquín Espíndola.

Cambios: Jonatan Canario x Ramírez Remotti, Jorge Turraca x Montenegro, Gabriel Montenegro x Niz y Lautaro Larrasabal x Carballo.

Goles: 2’ST Niz (DV), 23’ST Núñez (AE), de penal, y 32’ST Villalba (AE).

Árbitro: Alejandro Scionti.