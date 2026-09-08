El Municipio clausuró preventivamente la obra de Mercado Libre en Loma Verde tras la muerte de un operario de 27 años

La Municipalidad de Escobar dispuso la clausura preventiva del predio donde se construye el nuevo centro de distribución de Mercado Libre en la localidad de Loma Verde, luego de que un trabajador falleciera al caer desde unos 15 metros de altura mientras realizaba tareas de montaje en la parte superior del complejo.

La víctima fue identificada como David Ricardo Serrano, de 27 años de edad. Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar, el joven se encontraba trabajando con el equipamiento reglamentario y sujeto a un cabo de vida —un componente clave del sistema anticaídas que vincula el arnés de seguridad del operario con una línea de anclaje fijada a la estructura principal—.

Presuntamente, Serrano se habría desenganchado del dispositivo para efectuar una maniobra que la propia amarra le limitaba, momento en el cual cayó al vacío por una abertura del techo. Tras el hecho, la empresa activó el protocolo de emergencia, comunicándose de inmediato con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y la Policía. Minutos más tarde acudió al lugar una unidad médica de la empresa privada Más Vida, cuyos profesionales constataron que el operario falleció en el acto como consecuencia del golpe.

En la escena intervino personal del Destacamento Policial de Loma Verde, resguardando el área a la espera de las pericias técnicas de la Policía Científica. La Justicia abrió una causa caratulada de manera preventiva como «averiguación causal de muerte» con el fin de esclarecer la mecánica exacta del accidente.

En tanto, las autoridades municipales procedieron a la clausura precautoria de las obras para facilitar el trabajo de los peritos y verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad e higiene laboral.