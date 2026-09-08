Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín y Belén de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.

En Garín, los vecinos de los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte podrán depositar las ramas desde hoy lunes 7 hasta el jueves 10 de septiembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 11 al domingo 13.

Asimismo, quienes viven en los barrios Cri Cri, La Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo podrán depositarlas desde hoy lunes 7 hasta el domingo 13 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 14 al jueves 17.

En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios Las Lomas, Cuatro Vientos, Matadero y La Chechela podrán depositar las ramas del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 17 al domingo 20.

Por último, quienes viven en los barrios Cementerio, Philips, Mirador y D’Acunto podrán depositarlas del lunes 14 al domingo 20 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 21 al miércoles 23.

Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.

Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.