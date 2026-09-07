Multitudinaria misa del enviado del Papa en el Predio Floral por el 50° aniversario de la Diócesis Zárate-Campana

Escobar fue el escenario central de las celebraciones por el 50° aniversario de la Diócesis de Zárate-Campana. Con tres jornadas que combinaron trabajo comunitario, misiones territoriales, oración y fe, el evento concluyó este domingo con una multitudinaria Misa Central en el Predio Floral, presidida por el Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, representante del Papa en la Argentina.

La jornada de cierre colmó las instalaciones del predio. Miles de fieles e integrantes de comunidades de los siete distritos de la región (Zárate, Campana, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, Baradero y San Antonio de Areco) colmaron el domo principal donde se ofició la ceremonia. Ante la enorme concurrencia, la misa también fue transmitida en una pantalla gigante en las afueras del domo, donde los asistentes pudieron seguir la celebración sentadas al aire libre.

Previo al inicio de la misa, se llevaron a cabo las palabras de bienvenida a cargo del párroco de la Cocatedral Natividad del Señor de Belén de Escobar, Monseñor Ariel Pérez, seguidas por la intervención del secretario de Gobierno de Escobar, Pablo Ramos. A su vez, las autoridades presentes realizaron la entrega de placas conmemorativas y se proyectó un video institucional repasando la historia y el legado de la diócesis creada en 1976. Acompañaron el encuentro el secretario general Beto Ramil; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, María Laura Guazaroni; y el subsecretario de Asuntos Parlamentarios y Electorales de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rehl, entre otras autoridades locales y regionales.

El momento culminante de la liturgia se vivió con el ingreso de seminaristas, diáconos, sacerdotes y una destacada comitiva. La celebración central estuvo oficiada por el Nuncio Banach junto al obispo diocesano Pedro María Laxague y el obispo auxiliar Justo Rodríguez Gallego. La misa contó con una destacada presencia eclesiástica de la región, entre los que se encontraron Monseñor Oscar Sarlinga (obispo emérito de Zárate-Campana), Monseñor Guillermo Caride (obispo de San Isidro y delegado de la Región Buenos Aires), Monseñor Damián Nannini (obispo de San Miguel), Monseñor Jorge Eduardo Scheinig (arzobispo metropolitano de Mercedes-Luján) y Monseñor Jorge González (obispo auxiliar de La Plata).

Tres días de fe y comunidad

Las actividades por el 50° aniversario que tuvieron lugar en Escobar iniciaron el viernes pasado con la recepción de jóvenes en el Colegio Santa María y la misa de apertura en la Cocatedral Natividad del Señor, continuaron el sábado con la Vigilia Diocesana donde 400 misioneros recorrieron los distintos barrios del distrito llevando el mensaje del jubileo, y culminaron este domingo en el Predio Floral con la Misa oficiada por el representante del papa León XIV, quien visitará la Argentina en noviembre.