Aniversario de Maschwitz: miles de vecinos participaron de la jornada del sábado y se espera una multitud para este domingo

Orquestas y bandas, puestos gastronómicos, ropa, accesorios, colores y mucha música fueron parte de la primera jornada de festejos por el 41° aniversario de la localidad de Ingeniero Maschwitz. La convocatoria del sábado fue en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid), donde las actividades continúan este domingo a partir del mediodía.

Sobre el escenario del sábado se pudo disfrutar de la Orquesta de Ingeniero Maschwitz, Octámbulos, Sonata Blues, Generazion Reggae, La Ballena de Mawi, Gringo Blues y Malbeq. La jornada concluyó con el recital de la banda de reggae Nonpalidece.

Los festejos continuaron hoy, domingo 6 de septiembre, en el mismo predio con entrada libre y gratuita. A lo largo de la jornada se presentaron el Coro Municipal de Niños y Adultos, el Ballet Haciendo Patria, el Ballet Raíces del Alma, Agostina Elzegbe, la elección de Embajadora, una clase de Zumba a cargo de Mariana Moreira y Melissa González, Tras La Cuadra y Yawar Waina. El cierre del evento a cargo de la Orkesta Popular San Bomba.