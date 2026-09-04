Red Sostenible para el Desarrollo: una iniciativa que impulsa la gestión ambiental en Escobar 

La Municipalidad de Escobar presentó el programa Red Sostenible para el Desarrollo, una iniciativa que impulsa la implementación de políticas ambientales en empresas, industrias, comercios, hoteles y emprendimientos locales, articulando el sector público, el privado y el ámbito académico. Durante el lanzamiento, que tuvo lugar en el Teatro Seminari, se firmó el Acta de Primera Adhesión con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la empresa TML, primera firma en formalizar su incorporación a la red.

«Sin cuidado del ambiente no hay futuro. Este fue un encuentro muy importante que sella el compromiso del Estado, el sector privado y la universidad pública para trabajar conjuntamente en un desarrollo sostenible con verdadero equilibrio», expresó el intendente Ariel Sujarchuk durante el acto.

El programa está pensado en dos etapas: en primer lugar, la medición de la huella de carbono con respaldo técnico de la UNGS y metodología basada en estándares ISO. En segundo lugar, la compensación de esa emisión mediante proyectos socioambientales locales a través del FORESE (Fondo de Reconocimiento Ambiental de Escobar). Al completar este proceso, las organizaciones acceden a distinciones según su porcentaje de compensación anual y nivel de compromiso alcanzado. Asimismo, la iniciativa ofrece capacitaciones, herramientas e incentivos para promover el intercambio de experiencias.

La actividad contó con la participación de representantes de empresas e instituciones de la zona. Entre las organizaciones asistentes estuvieron TML, Bombas Grundfos de Argentina SAU, Consultatio, Alfaparf, Gottert, Fronteras Yerba Mate y Northpoint Comercializadora, junto a la Unión Industrial de Escobar (UIDE) y las cámaras de comercio de Matheu, Maschwitz y Garín. Además, asistieron referentes de Fleni, Fundación Temaikèn, Red Itinere, Germinar ONG y la Universidad Nacional de General Sarmiento.