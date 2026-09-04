Finde en Escobar: los festejos por el aniversario de Ingeniero Maschwitz, la Feria Japonesa y D’gustar

Llega otro fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan los festejos por el 41° aniversario de Ingeniero Maschwitz y las ferias gastronómicas Bazaa y D’Gustar, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 10:30 horas en Garín (Boulevard Presidente Perón y Sarmiento), con la feria itinerante Sabores del Mundo que contará con comidas típicas, puestos de artesanos y emprendedores, shows en vivo, juegos infantiles y una kermesse. La experiencia se repetirá el sábado y domingo con entrada libre y gratuita. Luego, a las 12 horas en la plaza La Madre y el Niño (Boulevard 5 de Junio, Maquinista Savio), tendrá lugar el encuentro #CulturaCocina de la Asociación Civil Colectividades Unidas Cultura que se desarrollará durante tres días con patio gastronómico, artistas locales, juegos infantiles y un paseo de artesanos. Cada jornada contará con un show de cierre a cargo de La Groza (viernes 4), Los Charros (sábado 5), y El Súper Quintero (domingo 6).

También el viernes, desde las 13 horas, habrá una nueva edición de la feria gastronómica D’Gustar en la Plaza Lambertuchi de Belén de Escobar (Colón, entre Tapia de Cruz y Travi), con entrada libre y gratuita. La misma se desarrollará también el sábado y domingo con stands de comida de todo el mundo, juegos infantiles, bandas locales y las presentaciones musicales del grupo Anaconda (viernes 4), Las Guerreras Revolución K-Pop (sábado 5), y La Base (domingo 6). Además, el Cine Italia proyectará las películas “El Final de la Calle Oak” a las 17:30 horas, “Terminator 2: El Juicio Final” en 3D a las 20 horas, y “Pepita La Pistolera” a las 22:30 horas, mientras que también estará el Cine Club Italia con el ciclo “Batman Day” con funciones gratuitas de “Batman Eternamente” a las 19 horas y “Batman y Robin” a las 21:30 horas.

El sábado, a partir de las 12 horas, se llevarán adelante los festejos por el 41° aniversario de Ingeniero Maschwitz en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid), con espectáculos para toda la familia, actividades culturales y recreativas, patio gastronómico, feria de emprendedores y entidades de bien público, espacio de Juventud y el programa Ayuda de Egresados. La celebración, que también se desarrollará el domingo, contará con dos grandes shows de cierre: el domingo será el turno del grupo de reggae Nonpalidece, mientras que el domingo finalizará con la Orkesta Popular San Bomba. Por la tarde, a las 15 horas, se realizará una visita guiada a la estancia Los Arenales (Independencia y Mendoza, Ingeniero Maschwitz). La actividad no requiere inscripción previa. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari, se presentará el espectáculo “El Cuarto Soda”, un tributo a la banda de rock nacional Soda Stereo donde se interpretarán los grandes éxitos del grupo musical liderado por Gustavo Cerati.

El domingo, desde las 11 horas, se realizará la Feria Japonesa Bazaa en la Asociación Japonesa de Escobar (César Díaz 1178, Belén de Escobar) con gastronomía típica, feria de emprendedores, música temática, shows de tambores taiko, venta de artículos y mucho más. Por último, a las 19 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del unipersonal “Cachicalientas Tour” del personaje La Jenny interpretado por el comediante Wali Iturriaga.