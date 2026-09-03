En el Día de la Industria se anunciaron nuevas inversiones en Escobar

En el acto por el Día de la Industria organizado por la Municipalidad, empresarios de Escobar presentaron nuevos proyectos de expansión y crecimiento que incluyen ampliaciones de plantas, incorporación de tecnología, nuevos centros productivos y logísticos y generación de puestos de trabajo.

Entre las principales iniciativas se encuentran la ampliación de Mapei, del rubro de productos químicos para la construcción, con un nuevo depósito de 3.600 metros cuadrados, una línea automática de envasado, encajonado y paletizado, ampliación de oficinas y nueva maquinaria; las inversiones de Biogénesis Bagó (biotecnología y salud animal) en infraestructura, una nueva planta de antígeno rábico y adecuaciones de bioseguridad en su establecimiento de Garín; el nuevo laboratorio de Finadiet, del rubro farmacéutico, de 7.600 metros cuadrados, que permitirá duplicar su capacidad productiva mensual y generará más de 150 puestos de trabajo altamente calificados una vez inaugurado; y una inversión de la empresa Yazaki (componentes y cableados automotrices) para ampliar su fábrica en más de 3.000 metros cuadrados y acondicionarla para la producción de la nueva Toyota.

En esa misma línea, se destacó la construcción del nuevo centro de almacenamiento de Mercado Libre desarrollado junto a Plaza Logística. Con 101.000 metros cuadrados, será el depósito más grande de la compañía en Argentina y tendrá capacidad para procesar 130.000 productos por día. Además, Banco Macro también presentó su desembarco en Escobar y una nueva oferta crediticia destinada a PyMEs, junto con otras herramientas y programas orientados a acompañar el crecimiento del sector productivo local.

“Como hace referencia nuestro intendente Ariel Sujarchuk, el desarrollo se construye cuando el sector público y el privado trabajan de manera articulada: un Estado que acompaña, facilita y genera condiciones, y empresas que invierten, producen y crean empleo” concluyó el secretario general, Beto Ramil quien estuvo acompañado de distintas autoridades municipales y de representantes de las distintas compañías y de la Unión Industrial de Escobar (UIDE).