Colegio UBA Escobar: abrió la preinscripción al Curso de Ingreso 2027

El Colegio Preuniversitario de la UBA Dr. Ramón A. Cereijo abrió la preinscripción al Curso de Ingreso 2027, que se realizará en paralelo al 6° grado de la escuela primaria. Para anotarse, es requisito indispensable estar cursando 5° grado durante 2026.

La preinscripción del alumno o alumna la debe realizar la madre, padre o tutor de las y los estudiantes, a través de la página www.escobar360.gob.ar completando el formulario en la sección “Inscripción al curso de ingreso 2027 del Colegio Preuniversitario UBA Escobar”.

Una vez realizada la preinscripción, se podrá reservar un lugar para participar de una charla informativa sobre el ingreso 2027, para despejar todo tipo de dudas sobre el curso. En diciembre se abrirá la inscripción formal con la entrega de la documentación correspondiente.