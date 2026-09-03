El Municipio renovó la pileta climatizada del Polideportivo de Maquinista Savio

Una nueva cubierta con estructura metálica galvanizada, mejoras en la instalación eléctrica, luminarias LED, pintura y una nueva bomba forman parte de la puesta en valor que la Municipalidad de Escobar finalizó en la pileta climatizada del Polideportivo Municipal de Maquinista Savio “Juan Domingo Perón”.

La nueva estructura cuenta con protección contra la oxidación y la corrosión producidas por el agua y el cloro, además de lonas impermeables. Para su montaje se aprovechó la fundación existente de la cubierta anterior como elemento de sujeción. Las tareas se completaron con el acondicionamiento general del espacio para mejorar sus condiciones de uso y funcionamiento.

La pileta recibe a alrededor de 1.500 chicos, chicas, vecinos y vecinas que participan de propuestas como aquagym, natación para todos los niveles, matronatación para bebés de 8 meses a 2 años e iniciación a la natación desde los 5 años.

Además, a través de la articulación con distintas áreas municipales, concurren personas mayores y personas con discapacidad. Allí también entrena el equipo municipal de natación, que representa a Escobar en competencias de alcance nacional.

El Polideportivo Municipal “Juan Domingo Perón” está ubicado en Boulevard 5 de Junio 1240, Maquinista Savio. La pileta funciona de lunes a viernes de 8 a 21 horas.

Para participar de las actividades es necesario registrarse previamente a través de Escobar 360°. Luego, las personas interesadas deben acercarse al Polideportivo para completar sus datos y realizar la revisación médica.