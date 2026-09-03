Presupuesto Participativo 2026: un nuevo y mejor sistema para que los vecinos elijan varios proyectos a la vez

Elegir qué proyectos se van a desarrollar en cada localidad ahora es mejor y mucho más simple para los vecinos y vecinas del partido de Escobar. Porque en el Presupuesto Participativo 2026 se podrán votar varios proyectos y no solamente uno como sucedía con la edición anterior.

El sistema es el siguiente: cada vecino cuenta con hasta 100 puntos por categoría para distribuir entre las iniciativas que prefiera. Las propuestas están organizadas en dos categorías. Por un lado, Generales y Obras, que incluye proyectos vinculados a veredas, calles, iluminación, plazas, corredores y otras mejoras para los barrios. Por otro, Fortalecimiento de Entidades, destinada a iniciativas de apoyo a instituciones locales. Cada proyecto tiene un puntaje asignado y se pueden seleccionar varios, siempre que la suma no supere los 100 puntos dentro de cada categoría.

Además, hay dos maneras de participar de la votación: de manera presencial, a través de la boleta única de papel disponible en los espacios Conecta y Puntos Vecinales de cada localidad, o de manera digital mediante Escobar 360, ingresando a escobar360.gob.ar.

La edición 2026 cuenta con una inversión histórica de $450 millones para cada localidad, con el fin de concretar los proyectos elegidos directamente por la comunidad. En las etapas previas, más de 1.300 vecinos y vecinas participaron de los 28 talleres de armado de proyectos realizados en todo el distrito.