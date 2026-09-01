Recolección de ramas: cronograma semanal en Ingeniero Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y 24 de Febrero

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.

En Ingeniero Maschwitz, los vecinos de los barrios San Lorenzo, La Pista y San Miguel podrán depositar sus ramas hasta mañana, 1° de septiembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas los días miércoles 2 y jueves 3 de septiembre.

En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios Paravi, El Candil, Villa Alegre, La Música y Coprovi podrán depositar sus ramas desde hoy, lunes 31 de agosto, hasta el jueves 3 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.

En los barrios San Marcos, Stone, Burdet, Las Chacras y San Luis, también de Belén de Escobar, podrán depositarlas del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre, mientras que la recolección se realizará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.

En Garín, los vecinos de los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositar las ramas del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

En 24 de Febrero, en el barrio Presidente Perón, los vecinos podrán depositar sus ramas del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas los días lunes 7 y martes 8 de septiembre.

Por último, en Belén de Escobar, los vecinos de los barrios El Cazador, Los Pájaros y Manny podrán depositar sus ramas del miércoles 2 al martes 8 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 9 al lunes 14 de septiembre.

Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.

Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.