Atlético Escobar se aseguró la permanencia en el Federal A tras empatar 1 a 1 de visitante contra El Linqueño

Estuvo a segundos de llevarse los tres puntos, pero así y todo Atlético Escobar celebró la igualdad 1 a 1 conseguida en condición de visitante frente a El Linqueño por la 6ta fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A. Con autoridad y solvencia, en su primera temporada, el Fucsia se aseguró la permanencia en la categoría y ahora, con la tranquilidad de la tarea cumplida, pelea por clasificar a los playoffs por el segundo ascenso a la B Nacional.

Un partido áspero, de pierna fuerte, dientes apretados y pocas emociones protagonizaron CAEL y Atlético durante el primer tiempo. Sin embargo, en una corrida de Lucas Núñez y una diagonal de Ramón Villalba, la visita encontró la ventaja para irse al descanso. Ya el complemento fue todo del local, que acechó el arco de Facundo Sánchez en búsqueda de la igualdad. El merecido empate llegó en la última jugada: Juan Cruz Gutiérrez clavó en el ángulo un tiro libre en la puerta del área.

Aunque agridulce por la victoria que no fue, el resultado vale y mucho para la historia grande de Atlético. Considerada la Cenicienta de la categoría, zafó con holgura del descenso (todavía restan tres fechas por disputar) y se afirma en el ritmo exigente del Federal A. En la próxima jornada recibe al chaqueño Defensores de Puerto Vilelas, un rival directo en la clasificación a los playoffs.

Síntesis

El Linqueño: Juan Cruz Cuesta, Daniel Meza, Agustín Ramos, Joaquín Malinauskas, Juan García Pereyra, Martín Ochoa, Mauricio Pavón, Bautista Colombi, Juan Cruz Gutiérrez, Facundo Meli y Andrés Mc Cormick. DT: Claudio Otermín.

Cambios: Benjamín González x McCornick, Roberto Córdoba x Pavón, Javier Sequeira x Colombi, José Quijada x Córdoba, Facundo Ferraro x Malianuskas.

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Hugo Paniagua, Nicolás Cupolo, Osías Barreto, Agustín Lara, Matías Rodríguez, Santiago Piersigilli, Eliseo Aguirre, Ramón Villalba, Lucas Núñez y Matías Billordo. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Alejandro Medina x Villalba, Juan Ignacio Ramírez x Cúpolo, Juan Vila x Barreto, Tomás Portillo x Piersigilli y Carlos Di Pietro x Núñez.

Goles: 41’PT Villalba (AE) y 48’ST Gutiérrez (CAEL)

Árbitro: Lucas Rodríguez