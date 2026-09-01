HCD: Novena Sesión Ordinaria

El viernes pasado, se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar la Novena Sesión Ordinaria, en la que se aprobó la creación del Registro Municipal de barrios del Partido de Escobar. Este instrumento fue creado, en el marco del programa de participación ciudadana “Escobar y sus barrios”. A través de él, se apunta a generar un archivo catastral, mediante el cual se pueda ordenar y definir oficialmente los límites territoriales de cada barrio del distrito.
Además. se aprobaron ocho proyectos, entre ellos se destacan:
- Se declaró vecina destacada a Nucha Pécora, por su trayectoria al frente del restaurante “La cocina de Nucha”, en Belén de Escobar y por su labor comunitaria.
- Se otorgó un reconocimiento a Beatriz Sperandio, por su aporte al desarrollo de la cultura de Maq. Savio, a través de su carrera como locutora, docente y actriz.
- Se declaró de interés legislativo la 63ª Edicion de la Fiesta Nacional de la Flor a realizarse del 4 al 12 de octubre.
- Se declaró de interés educativo y turístico el programa “Timoneles 17 estudiantes guías: turismo educativo, ambiental y patrimonial”.