HCD: Novena Sesión Ordinaria

El viernes pasado, se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar la Novena Sesión Ordinaria, en la que se aprobó la creación del Registro Municipal de barrios del Partido de Escobar. Este instrumento fue creado, en el marco del programa de participación ciudadana “Escobar y sus barrios”. A través de él, se apunta a generar un archivo catastral, mediante el cual se pueda ordenar y definir oficialmente los límites territoriales de cada barrio del distrito.

Además. se aprobaron ocho proyectos, entre ellos se destacan: