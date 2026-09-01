Una misma iniciativa, dos beneficios: estudiantes de Derecho se forman y más de 50 vecinos acceden a patrocinio gratuito

A través de un convenio tripartito entre la Municipalidad de Escobar, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Colegio de Abogados de Zárate-Campana (CAZC), estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía realizan en el distrito la Práctica Profesional de Abogacía, una instancia de formación de la Facultad de Derecho que les permite adquirir experiencia con casos reales y que los estudiantes conocen habitualmente como “el práctico”. Al mismo tiempo, la iniciativa brinda patrocinio jurídico gratuito a vecinos y vecinas de Escobar: actualmente, alrededor de 50 casos son trabajados por los estudiantes. La Facultad de Derecho define la Práctica Profesional de Abogacía como un espacio que combina la enseñanza práctica con la vinculación de los estudiantes con la comunidad.



La propuesta permite que estudiantes de la zona tengan una alternativa más cercana para realizar esta práctica, sin necesidad de trasladarse hasta Campana o la Ciudad de Buenos Aires, y funciona a partir de la articulación entre las tres instituciones.



La Práctica Profesional es una instancia de formación de la carrera que se desarrolla durante un año calendario, con distintas modalidades y espacios de cursada. Entre sus objetivos se encuentra que los estudiantes incorporen herramientas para el ejercicio profesional y, al mismo tiempo, puedan vincularse con la comunidad a través de servicios jurídicos gratuitos.



A partir del convenio tripartito, se abrió una nueva comisión en Escobar vinculada al patrocinio jurídico gratuito. Los estudiantes que eligen esta alternativa realizan sus prácticas en el Punto Digital ubicado en Pasteur y Lauría, Belén de Escobar, donde trabajan con casos reales y cuentan con el acompañamiento y la supervisión docente correspondiente.



La Municipalidad aporta el espacio y cubre los costos de los profesores, mientras que la UBA aporta los estudiantes que realizan la Práctica Profesional de Abogacía. El Colegio de Abogados, por su parte, es quien gestiona el patrocinio jurídico gratuito y deriva los casos a la comisión de la UBA que funciona en Escobar. De esta manera, los alumnos de la zona cuentan con una opción más cercana para completar esta instancia de su formación profesional, mientras que los vecinos acceden a asistencia jurídica gratuita.



Por su parte, los vecinos y vecinas que necesitan patrocinio jurídico gratuito son recibidos y derivados por el Colegio de Abogados de Zárate-Campana, que asigna los casos a la comisión de la UBA que funciona en Escobar. Por eso, las personas interesadas en acceder a este servicio deben acercarse al Colegio de Abogados, ubicado en Asborno 521, Belén de Escobar, y no directamente al Punto Digital.



La experiencia permite fortalecer, al mismo tiempo, la formación de futuros profesionales y las herramientas de acceso a la justicia para la comunidad. Los estudiantes trabajan con casos concretos y adquieren experiencia profesional, mientras que los vecinos pueden acceder a patrocinio jurídico gratuito para llevar adelante sus causas.



Los estudiantes interesados en realizar la Práctica Profesional de Abogacía en Escobar deberán inscribirse en la materia a través de la Facultad de Derecho de la UBA y elegir esta opción de cursada.