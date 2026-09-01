Plan FinEs: 85 estudiantes cumplieron el sueño de terminar el secundario en Escobar

Una emotiva jornada se vivió en el Teatro Seminari de Belén de Escobar con el acto de egresados de 85 estudiantes que cursaron el Plan FinEs y recibieron sus respectivos diplomas. Cada uno de esos títulos representa mucho más que el cierre de una etapa: son historias de esfuerzo, perseverancia y sueños que, por distintas circunstancias, habían quedado pendientes y hoy finalmente pudieron hacerse realidad. Para muchos, además, significó animarse a volver a un aula después de varios años y superar miedos e inseguridades para dar ese primer paso.

“Como adulta te puedo decir que fue un sacrificio: el trabajo, la casa, los hijos. Pero el querer nos lleva a poder. Yo con 43 años cumplí una meta, un sueño que tenía, así que estoy satisfecha”, expresó emocionada Virginia Brites, de 43 años, quien comenzó a cursar en 2023 en la Escuela Nº 16 Imperio del Japón de Belén de Escobar. Para quienes todavía dudan en retomar sus estudios, dejó un mensaje: “Anímense, porque les va a cambiar la vida. No solamente a nivel educativo, sino también a nivel personal”.

Otro de los egresados fue Elías Vega, de 26 años, quien describió su experiencia de la siguiente manera: “Fue algo muy lindo cerrar esta etapa junto a compañeros y profesores que me apoyaron y estuvieron en todo momento para mí”. Por su parte, para Claudia Verón de 53 años recibirse fue cumplir una meta que durante mucho tiempo creyó que no iba a alcanzar. “Pensé que no lo iba a terminar, pero acá estoy”, contó. La experiencia no solo le permitió completar sus estudios, sino también descubrir un nuevo deseo: seguir formándose. “Después que terminé dije: no, voy a seguir, pero me di cuenta que me gusta mucho seguir aprendiendo así que voy a estudiar Instrumentación Quirúrgica”.

Alejandro Juárez Molina, vecino de Garín, definió el egreso como gran logro para él y todos sus compañeros. En su caso, el desafío inicial fue vencer la vergüenza y el miedo de volver a estudiar. Por eso, su mensaje para quienes todavía no se animan es contundente: “No duden, no importa la edad que tengan, sigan adelante y den el primer paso. Después te das cuenta que tenés grandes compañeros que te ayudan en el camino”.

El Plan FinEs es un programa que en 2008 impulsó el Ministerio de Educación de la Nación y que ahora se encuentra desfinanciado y sostenido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de seguir garantizando la educación secundaria para toda la población mayor de 18 años. A partir de 2017, gracias a la gestión de Ariel Sujarchuk se firmó un convenio entre la Municipalidad de Escobar y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, para implementar esta modalidad para que trabajadores y trabajadoras municipales puedan terminar sus estudios secundarios. En este sentido, FinEs constituye una política socioeducativa que articula el trabajo en escuelas, organizaciones sociales, parroquias, UGCs, sociedades de fomento y centros culturales y comunitarios para acercar la educación secundaria a personas mayores de edad y acompañarlas en el desafío de completar una etapa fundamental de sus vidas. Actualmente, en el partido de Escobar, 800 alumnos cursan sus estudios a través de esta modalidad.