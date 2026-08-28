El corte en el puente de la Av. Belgrano por obras de AuSol se extiende hasta la semana que viene

Autopistas del Sol (AuSol) informó que la interrupción de la circulación vehicular sobre el puente de la Av. Belgrano que atraviesa la Autopista Panamericana, en Garín, se extenderá —por lo menos— hasta el martes 4 de septiembre. La situación se mantiene así desde el miércoles a las 22 hs., cuando la empresa colocó vigas de hormigón en ambos extremos del viaducto, junto con señalización informando el corte.

En las últimas horas, personal contratado por AuSol realizó un relevamiento técnico del viaducto con el objetivo de evaluar y planificar eventuales y futuras obras de mantenimiento en la estructura. Fuentes de la empresa sostuvieron que recién el “martes o miércoles tendrán los resultados de los estudios” y que hasta ese momento “el corte se debe mantener”. Ante esta interrupción, la vía alternativa más cercana de cruce es la Av. J. D. Perón / Santiago del Estero, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana.

La interrupción del paso no es solo para vehículos: los peatones tampoco pueden cruzar. El recorrido y las paradas de los colectivos que circulan por la Panamericana no se vieron afectados, pero sí el de los que cruzaban el puente uniendo el partido de Escobar con el de Tigre, que paraban sobre la colectora pero ahora se detienen sobre José Hernández, entre Belgrano y Mateo Churich.

AuSol precisó que “en los próximos días” brindará mayor información sobre la duración exacta del corte. Esa actualización será difundida a través de los canales oficiales, tanto de la empresa concesionaria como del Municipio.