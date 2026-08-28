Terminal de Belén de Escobar: nuevas paradas y más espacio para estacionar

La Municipalidad de Escobar realizó un reordenamiento de las paradas de transporte público de pasajeros en la terminal de Belén de Escobar, con el objetivo de mejorar la circulación, facilitar la conexión entre los distintos servicios y recuperar espacios para el estacionamiento vehicular.



La medida comprende los ramales Escobar–Plaza Italia y Escobar–Zárate de las líneas 194 y 204, y permite reducir de cinco a tres las arterias del área céntrica por las que circula y ocupa espacio el transporte de gran porte.



Como resultado de este reordenamiento, se recuperaron 20 espacios de estacionamiento sobre las calles Rivadavia y Tapia de Cruz, que se incorporan al sistema de Estacionamiento Medido. Estos lugares ya se encuentran habilitados para estacionar y están señalizados con cordones pintados de blanco.



De esta manera, la medida también beneficia a la actividad comercial de la zona, al ampliar la disponibilidad de lugares para estacionar y favorecer una mayor rotación de vehículos. A su vez, la concentración de las paradas en un radio más acotado facilita los trasbordos y mejora la conectividad para quienes utilizan el transporte público.



Nuevo esquema de paradas



Línea 194 – Ramal Escobar–Plaza Italia

La parada que anteriormente se encontraba sobre Rivadavia fue trasladada a Spadaccini, entre Rivadavia y Sarmiento.



Líneas 194 y 204 – Ramales Escobar–Zárate

Las paradas que anteriormente estaban ubicadas sobre Tapia de Cruz fueron trasladadas a Rivadavia, entre Spadaccini y Tapia de Cruz.



En paralelo, queda habilitado el estacionamiento en los espacios recuperados sobre Rivadavia, entre Tapia de Cruz y Estrada, y sobre Tapia de Cruz, entre Rivadavia y Sarmiento, ampliando la oferta de lugares disponibles en el centro de Belén.