Golpe al narcomenudeo gracias a un llamado a la línea municipal Escobar sin Drogas

Un llamado anónimo de un vecino a la línea municipal 0800 Escobar sin Drogas derivó en un nuevo golpe al narcomenudeo en la localidad de Maquinista Savio. La alerta permitió desplegar un operativo a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Escobar, que culminó con la detención del principal investigado y el desmantelamiento de puntos de comercialización de sustancias.



A partir del aviso vecinal, la investigación avanzó con el aporte clave de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos en el barrio Obejero Viejo de Maquinista Savio, donde las fuerzas de seguridad secuestraron 337 dosis de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento. El procedimiento contó, además, con un despliegue de la Policía Municipal, el GOE, la división K9 y la brigada Motorizada para resguardar la seguridad del perímetro.



Se recuerda a los vecinos y vecinas que pueden realizar denuncias de forma totalmente anónima llamando a la línea 0800 Escobar sin Drogas (0800 555 3473).