Corte total de tránsito en el puente de la Av. Belgrano sobre Panamericana por trabajos de AuSol

Autopistas del Sol (AuSol) informó que a partir de las 22:00 horas del 26 de agosto la circulación vehicular sobre el puente de la Av. Belgrano que atraviesa la Autopista Panamericana queda totalmente interrumpida en ambos sentidos. Esta medida, que se extenderá por un plazo estimado de al menos 24 horas, tiene como objetivo inspeccionar las condiciones actuales del viaducto para evaluar y planificar eventuales obras de mantenimiento en la estructura, que corresponden a esa empresa.

Ante esta interrupción, la vía alternativa más cercana de cruce es la Av. J. D. Perón / Santiago del Estero, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana. Tanto la empresa concesionaria como el Municipio mantendrán un operativo de señalización y balizamiento en toda la zona afectada, con el fin de orientar el flujo vehicular durante la ejecución de las tareas.

AuSol precisó que a lo largo del jueves brindará mayor información sobre la duración exacta del corte, que podría extenderse hasta el viernes. Esa actualización será difundida a través de los canales oficiales y redes sociales, tanto de la empresa concesionaria como del Municipio.