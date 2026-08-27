Sujarchuk volvió a reclamar al gobierno de Milei por la maternidad del Hospital del Bicentenario

Luego de que circulara un video en el que el presidente Javier Milei atribuye la caída de la natalidad, entre otros factores, a los “pañuelitos verdes”, en referencia a la legalización del aborto en Argentina, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, salió al cruce y volvió a reclamar al Gobierno nacional que finalice y ponga en funcionamiento la maternidad del Hospital del Bicentenario de Garín.



“¡Ay! ¡Qué vergüenza ajena da ver al Presidente de la Nación hablando así! Si tanto le preocupa la natalidad, tengo una propuesta muy interesante”, expresó Sujarchuk con ironía en un video publicado en sus redes sociales.



“Acá, en el partido de Escobar, en Garín, en el Hospital del Bicentenario, hay una maternidad terminada al 98%. Cuenta con dos quirófanos, 28 camas de internación conjunta, cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, incubadoras y monitores. Solo resta la instalación de un tablero eléctrico y un sistema de energía de respaldo o generador”, explicó el intendente.



En ese sentido, Sujarchuk volvió a reclamar al Gobierno nacional que destine los recursos necesarios para completar la obra y habilitar su funcionamiento. Según explicó, se requiere una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para finalizar los trabajos pendientes y poner en marcha la maternidad. “Le pido por favor un esfuerzo para completar una obra que está prácticamente terminada. Si logramos hacerlo, el año que viene empiezan a nacer más chicos acá, en esa maternidad”, concluyó.



El Hospital del Bicentenario de Garín fue inaugurado en 2023 y su puesta en funcionamiento estaba prevista de manera progresiva, por etapas. Sin embargo, con el cambio de gobierno nacional, la apertura de la maternidad quedó paralizada, pese al avanzado estado de la obra y a que gran parte del equipamiento ya se encuentra instalado. Para su puesta en funcionamiento resta completar principalmente la instalación del sistema eléctrico de respaldo, indispensable para garantizar la continuidad operativa ante eventuales cortes del suministro. Desde el Municipio señalan que el PAMI, organismo responsable de la obra, no habilita los fondos necesarios ni permite que el gobierno local avance por cuenta propia.



Link al video: https://www.instagram.com/p/ DcekglthJOF/