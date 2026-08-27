Por su gestión innovadora en Escobar, Ariel Sujarchuk será distinguido en un certamen global que se realiza en Seul

El intendente es finalista junto a referentes de México, Grecia e Indonesia en la categoría de Liderazgo. El reconocimiento se entregará el 6 de octubre. El viaje a la ciudad asiática será financiado íntegramente por la organización del evento.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue seleccionado como uno de los cuatro finalistas del Seoul Smart City Prize 2026 en la categoría Liderazgo, un certamen de alcance global organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO).



Sujarchuk comparte la terna finalista con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el alcalde de Elliniko-Argyroupoli (Grecia), Ioannis Konstantatos; y el alcalde de Bandung (Indonesia), Muhammad Farhan. El premio distingue a personalidades que impulsan políticas de modernización, inclusión tecnológica y desarrollo de ciudades inteligentes. Los ganadores se darán a conocer el próximo 6 de octubre.



“Estamos gratamente sorprendidos de que desde Corea del Sur, uno de los países más avanzados en innovación y tecnología, me hayan nominado. El año pasado había quedado semifinalista, y ahora soy finalista, así que estoy muy contento. Además, me financian el viaje hasta Seúl para ir a recibir la distinción. Así que estoy muy agradecido. Cuando uno va a estos eventos aprende muchísimo. Ves el futuro.”



El Seoul Smart City Prize, que tuvo su primera edición en 2023, distingue a ciudades y líderes que impulsan un modelo de ciudad inteligente centrado en las personas. El premio busca promover el desarrollo inclusivo en la digitalización de los servicios públicos, generar espacios de debate global sobre el futuro de las ciudades y fomentar el intercambio y la colaboración entre los actores clave del sector.



Este reconocimiento se suma a una larga lista de logros. Recientemente, el Municipio de Escobar fue distinguido con una Mención Especial en la VI edición del Concurso Acciones Positivas de la Cámara de Comercio Suizo Argentina, por el proyecto “Limpieza de cursos de agua y erradicación de microbasurales”. Además, este año, la Red de Innovación Local certificó a Escobar como «Ciudad Eficiente» nivel Líder y el Municipio fue el más premiado de la provincia en Rosario, con cuatro sellos de gestión. En 2025, recibió el Premio GovTech en el Congreso de la Nación y el proyecto «Identidad Digital Escobar 360» fue galardonado en la Smart City Expo de Puebla (México). En 2019 ya había obtenido el Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal en Puerto Rico.