Finde en Escobar: Nicolás Pauls en concierto, la comedia “Pareja Imperfecta” y la Feria Japonesa Bazaa

Llega otro fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan la presentación de Nicolás Pauls, la obra teatral “Pareja Imperfecta” y la Feria Japonesa Bazaa, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan hoy, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), con la presentación de Nicolás Pauls en concierto, donde recorrerá canciones propias y versiones de otros artistas junto a músicos locales. Además, durante el día el Cine Italia proyectará las películas “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, “Yo, Narciso” a las 17 horas, “El Final de la Calle Oak” a las 19:30 horas, y “La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros” a las 22 horas.



El sábado, el Cine Italia realizará la última fecha del ciclo “Videoclub Escobar” con proyecciones gratuitas de las películas “Todos los Perros Van al Cielo” a las 15:30 horas, “Stargate: La Puerta Estelar” a las 17:30 horas, “Fargo” a las 20 horas, y “Prince: Purple Rain” a las 22 horas. Por otra parte, a las 21 horas, se presentará en el Teatro Seminari la comedia teatral “Pareja Imperfecta” protagonizada por Fernanda Vives y Sebastián Cobelli.



El domingo, desde las 11 horas, se realizará la Feria Japonesa Bazaa en la Asociación Japonesa de Escobar (César Díaz 1178, Belén de Escobar) con gastronomía típica, feria de emprendedores, música temática, shows de tambores taiko, venta de artículos y mucho más. Luego, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Más tarde, a las 19 horas en el Teatro Seminari, la Orquesta de Cámara de Escobar celebrará su 30° aniversario con un concierto junto a la Banda Sinfónica Municipal. Lo recaudado será a beneficio de Cáritas. Por último, también en el Teatro Seminari, se desarrollará el encuentro “Milonga de Agosto” con muestras, clases abiertas y un cierre con música en vivo del Trío Journé-Trono-Serna.