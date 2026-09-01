Hospital de Día Obstétrico: atención y controles para embarazos avanzados en Escobar

A poco más de dos meses de su inauguración más de 50 embarazadas ya fueron atendidas en el Hospital de Día Obstétrico de la UDP “Carlos Guevara” de Belén de Escobar, un servicio municipal destinado especialmente a mujeres con embarazos avanzados que todavía no iniciaron sus controles prenatales o que tienen controles incompletos.

La propuesta está pensada para acompañar a embarazadas, a partir del quinto mes de gestación, que necesitan retomar o completar el seguimiento de su embarazo. En una misma jornada, las pacientes pueden acceder de manera gratuita a una evaluación obstétrica integral, análisis de laboratorio, ecografía obstétrica según indicación médica, test rápidos de VIH y sífilis, además de consejería y orientación para continuar con los controles hasta el momento del parto.

El objetivo es facilitar el acceso a los controles y detectar de manera temprana cualquier situación que requiera seguimiento, brindando una atención integral y cercana para que cada embarazada pueda transitar su embarazo con el acompañamiento del sistema de salud municipal.

El Hospital de Día Obstétrico funciona los lunes y jueves, de 8 a 14 horas, en la UDP “Carlos Guevara”, ubicada en Cervantes 635, Belén de Escobar. No es necesario solicitar turno previamente, las embarazadas pueden acercarse directamente durante el horario de atención. Para realizar los análisis de laboratorio es necesario concurrir con un ayuno de al menos 10 horas.

Además, en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito se pueden solicitar turnos para obstetricia a través de Flora, el chatbot de la Municipalidad de Escobar. Para hacerlo, hay que comunicarse por WhatsApp al 11 6813-1202 y seguir los pasos indicados por la asistente virtual.