Maschwitz festeja su 41º aniversario con Nonpalidece, San Bomba y una semana llena de propuestas culturales

Ingeniero Maschwitz se prepara para celebrar su 41º aniversario con una serie de actividades que se extenderán durante varios días y que incluirán música, propuestas culturales, gastronomía, ferias y espectáculos para toda la comunidad. Los festejos principales se realizarán el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), con Nonpalidece y San Bomba como grandes shows de cierre.

Las actividades del fin de semana comenzarán a las 12 horas, donde los vecinos y vecinas podrán disfrutar de un patio gastronómico, una feria de emprendedores, espectáculos de artistas locales y diferentes propuestas culturales y recreativas para toda la familia. El sábado, la jornada tendrá como gran cierre la presentación de Nonpalidece, que llevará su reggae al escenario para hacer cantar y bailar al público, mientras que el domingo será el turno de la Orkesta Popular San Bomba, que pondrá el ritmo tropical al cierre de los festejos.

En el marco de esta celebración, también se desarrollará una nueva edición de la Semana de Maschwitz, con distintas actividades culturales y comunitarias que se extenderán durante los días posteriores a los festejos principales y que invitan a toda la comunidad a seguir celebrando el aniversario de la localidad.

La agenda de la Semana de Maschwitz incluye:

Sábado 5 de septiembre (Parque Papa Francisco)

• 13 hs: Orquesta Ing. Maschwitz

• 15 hs: Octámbulos

• 15:30 hs: Sonata Blues

• 16 hs: Generazion Reggae

• 16:30 hs: La Ballena de Mawi

• 17 hs: Gringo Blues

• 17:30 hs: Malbeq

• 18 hs: Nonpalidece

Domingo 6 de septiembre (Parque Papa Francisco)

• 13 hs: Coro Municipal de Niños

• 13:30 hs: Coro Municipal de Adultos

• 14 hs: Ballet Haciendo Patria

• 14:15 hs: Ballet Raíces del Alma

• 14:30 hs: Agostina Elzegbe

• 15 hs: Acto Embajadora

• 15:30 hs: Zumba con Mariana Moreira

• 15:45 hs: Zumba con Melissa González

• 16:15 hs: Tras La Cuadra

• 17 hs: Yawar Waina

• 18 hs: Orkesta Popular San Bomba

Otras actividades de la semana:

• Jueves 10 de septiembre, de 10 a 13 horas: Arte e Integración, en la Plaza Emilio Mitre (Maipú y Ricardo Fernández).

• Sábado 12 de septiembre, 18 horas: Obra de teatro a cargo de la actriz y profesora Diana Lelez y nombramiento de vecino ilustre, en la Casa de la Cultura (Maipú 1393).

De esta manera, Ingeniero Maschwitz celebrará su 41º aniversario con una propuesta para toda la comunidad que promueve el encuentro, la cultura y el acompañamiento a los emprendedores locales, en una celebración que ya forma parte de la identidad y la historia de la ciudad.