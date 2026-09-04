Interes general

Un enviado del Papa dará una misa en el Predio Floral por los 50 años de la Diócesis Zárate-Campana

4 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

El Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, representante del Papa en la Argentina, oficiará una misa en el Predio Floral de Escobar en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la Diócesis de Zárate-Campana. Del 4 al 6 de septiembre, en un evento coorganizado junto al Municipio, autoridades eclesiásticas, intendentes de los siete distritos de la región y vecinos se reunirán en tres jornadas que combinarán trabajo comunitario, oración y celebración.

Las actividades comenzarán el viernes 4 a las 19 horas con la recepción de jóvenes en el Colegio Santa María y la misa de inicio a las 20 horas en la Co-catedral Natividad del Señor. El sábado 5, cerca de 600 misioneros recorrerán los barrios locales mientras que de 19 horas hasta la medianoche se desarrollará la Vigilia Diocesana y la Expo Carisma en el Predio Floral, con música, buffets, espacio de adoración y la presencia del obispo Pedro María Laxague a las 21 horas.

Finalmente, el domingo 6 desde las 9 horas se abrirán las puertas para la Misa Central de las 10 horas, abierta a la comunidad y presidida por el Nuncio Apostólico, Monseñor Banach, y los obispos Laxague y Justo Rodríguez Gallego.