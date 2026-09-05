El Niño: el Municipio refuerza la limpieza de arroyos y las tareas preventivas 

La Municipalidad de Escobar intensifica las tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de arroyos, canales y desagües en distintos puntos del distrito como parte de las acciones preventivas destinadas a reducir y mitigar los posibles efectos de las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

A las tareas habituales que se realizan sobre los 48 kilómetros de arroyos del partido, se sumó en los últimos meses un refuerzo del equipamiento, con retroexcavadoras sobre orugas intervienen de manera simultánea en diferentes sectores. Entre los trabajos ya realizados se encuentran la limpieza, el ensanche del cauce y la construcción de un canal aliviador en la cuenca del arroyo Tajamar, además de distintas intervenciones en la cuenca media del arroyo Escobar.

Actualmente, una de las máquinas avanza con la limpieza y el ensanche de un tramo de 5.000 metros del arroyo Escobar, desde La Pista de Ingeniero Maschwitz hasta su desembocadura en el río Luján. Un segundo equipo trabaja en el mismo barrio en la reconstrucción y ampliación del albardón que funciona como defensa ante posibles crecidas. En tanto, una tercera retroexcavadora realiza tareas de limpieza y mantenimiento en el zanjón del corredor Libertad, en Belén de Escobar.

Estas intervenciones resultan fundamentales para mejorar el escurrimiento y garantizar el funcionamiento de arroyos, zanjones y canales. A su vez, todo esto se complementa con las diversas tareas que se desarrollan en cada localidad, entre las cuales se destacan la limpieza de zanjas y zanjones, desobstrucciones, reparación y construcción de cruces de caños, y mantenimiento de sumideros y cámaras pluviales.

Por otra parte, próximamente comenzará la construcción de dos nuevos reservorios sobre el arroyo Tatán, en Loma Verde, con una capacidad conjunta de 5 millones de litros. Estas obras se sumarán a los nueve reservorios y al canal aliviador ya existentes y permitirán alcanzar una capacidad total de retención de 57 millones de litros en todo el distrito.