Movimiento, consumo y muchos shows: Escobar vivió un fin de semana lleno de eventos

Miles de vecinos, vecinas y visitantes disfrutaron durante todo el fin de semana de una amplia agenda de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en distintos puntos del partido de Escobar. Desde los festejos por el 41° aniversario de Ingeniero Maschwitz, con los shows de Nonpalidece y la Orkesta Popular San Bomba, hasta las ferias gastronómicas y culturales de Garín, Belén de Escobar y Maquinista Savio, los espacios públicos volvieron a convertirse en puntos de encuentro para toda la comunidad.

En ese sentido, el intendente Ariel Sujarchuk destacó el impacto que tienen estas actividades no solo en términos culturales y sociales, sino también en el movimiento económico que generan en cada localidad. “Más cultura significa más trabajo, ya que cuando llenamos nuestros espacios públicos, trabajan los gastronómicos, emprendedores, artistas y artesanos. En cuanto al turismo, nos convertimos en un faro que atrae visitantes de toda la región, lo que genera movimiento y consumo. Además, reafirmamos el derecho a pasarla bien. Queremos que cada vecino y vecina pueda disfrutar de espectáculos de calidad cerca de su casa, de forma gratuita y segura”, sostuvo.

Durante el fin de semana, el Parque Papa Francisco fue escenario de los festejos por el aniversario de Ingeniero Maschwitz, con una gran convocatoria, patio gastronómico, feria de emprendedores, actividades culturales y recreativas y una variada programación artística. En Belén de Escobar, la feria D’Gustar reunió a vecinos y visitantes con propuestas gastronómicas de distintos lugares del mundo y shows en vivo, mientras que en Garín se desarrolló Sabores del Mundo, con comidas típicas, artesanos, emprendedores y espectáculos. A su vez, Maquinista Savio fue sede del encuentro #CulturaCocina, con patio gastronómico, bandas en vivo, paseo de artesanos, y la Asociación Japonesa de Escobar recibió una nueva edición de la tradicional Feria Japonesa Bazaa, con gastronomía, artesanías y espectáculos de tambores taiko.

A esta agenda se sumaron las propuestas del Teatro Seminari, con espectáculos musicales y humorísticos, el Cine Italia y sus funciones especiales, además de actividades como la visita guiada a la estancia Los Arenales. De esta manera, Escobar volvió a ofrecer durante un mismo fin de semana una programación diversa y gratuita en distintos espacios públicos, consolidando una política cultural que busca garantizar el acceso a espectáculos de calidad y, al mismo tiempo, generar movimiento económico y fortalecer a quienes trabajan en la producción cultural, gastronómica y turística del distrito.