Escobar se prepara para una nueva edición de la Feria Universitaria y la Feria del Libro 

Llegan al distrito dos verdaderos clásicos de la agenda educativa y cultural de la región: la Feria Universitaria y la Feria del Libro de Escobar. Ambos encuentros, organizados con entrada libre y gratuita, se llevarán a cabo en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar).



“La Feria Universitaria despierta vocaciones, amplía opciones y te permite conocer experiencias sobre las distintas carreras. Lo importante es que nosotros estimulamos que los chicos sigan estudiando”, explica el intendente Ariel Sujarchuk. Y agrega: “La Feria del Libro no solo trae grandes personalidades, sino también autores y editoriales locales que crecieron a partir de este espacio. Nosotros empezamos a hacer la Feria del Libro antes de ser gobierno y nos decían que no era algo que convocara en Escobar, hoy ya vamos por la 11° edición».



La Feria Universitaria se desarrollará exclusivamente durante la jornada del jueves 17 de septiembre, de 9 a 18 horas, convocando a destacadas instituciones públicas y privadas como la UBA, UTN, UNTREF, USAL, UNLa y Universidad Siglo 21, entre otras. A lo largo del día, estudiantes y vecinos podrán consultar la oferta académica en los puestos informativos, asistir a orientaciones y charlas sobre distintas carreras, formar parte de clases abiertas y participar de actividades al aire libre.



Por su parte, la Feria del Libro extenderá sus actividades durante tres jornadas completas: el jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 9 a 20 horas, y el sábado 19 de septiembre de 12 a 20 horas. El programa incluirá talleres de lectura y escritura, propuestas pedagógicas, espectáculos infantiles y conferencias con la presencia de autores reconocidos, como Fernando Borroni («Coronados de Odio»), Araceli Bellotta («Perón: una biografía del siglo XXI») y Felicitas Bonavitta («La Casta: los protagonistas de la estafa mileísta»). Como atractivo adicional, el predio contará con un torneo de ajedrez abierto a la comunidad, feria de vinilos y un patio de comidas.