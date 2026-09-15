Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín y Maquinista Savio

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Garín, los vecinos de los barrios Baldi, La Loma, La Madrugada, Esperanza y El Ruso podrán depositar las ramas desde hoy lunes 14 hasta el jueves 17, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 18 al lunes 21.



Asimismo, los vecinos de los barrios Cabot, Amad, San Javier, Los Tilos y El Triángulo podrán depositar las ramas del martes 15 al lunes 21, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del martes 22 al viernes 25.



En Maquinista Savio, quienes viven en los barrios Las Rotondas, Las Lomas, Acacias Blancas y Los Pinos podrán depositarlas del martes 15 al domingo 20, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 21 al miércoles 23.



Por su parte, quienes viven en el barrio Amancay podrán depositarlas del jueves 17 al miércoles 23, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 24 al sábado 26.Por último, los vecinos de los barrios Obejero, Obejero Chico y Alta Vista podrán depositar las ramas del domingo 20 al sábado 26, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del domingo 27 al miércoles 30.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.



Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.