La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Garín, los vecinos de los barrios Baldi, La Loma, La Madrugada, Esperanza y El Ruso podrán depositar las ramas desde hoy lunes 14 hasta el jueves 17, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 18 al lunes 21.
Asimismo, los vecinos de los barrios Cabot, Amad, San Javier, Los Tilos y El Triángulo podrán depositar las ramas del martes 15 al lunes 21, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del martes 22 al viernes 25.
En Maquinista Savio, quienes viven en los barrios Las Rotondas, Las Lomas, Acacias Blancas y Los Pinos podrán depositarlas del martes 15 al domingo 20, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 21 al miércoles 23.
Por su parte, quienes viven en el barrio Amancay podrán depositarlas del jueves 17 al miércoles 23, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 24 al sábado 26.Por último, los vecinos de los barrios Obejero, Obejero Chico y Alta Vista podrán depositar las ramas del domingo 20 al sábado 26, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del domingo 27 al miércoles 30.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.
Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín y Maquinista Savio
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.