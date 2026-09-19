Escobar inauguró una nueva edición de la Feria del Libro y la Feria Universitaria

La Semana de la Educación se sigue desarrollando en el partido de Escobar y, en su segunda jornada, tuvo lugar la inauguración simultánea de la onceava edición de la Feria Universitaria y Feria del Libro, dos eventos que ofrecen una propuesta integral de formación, cultura y entretenimiento en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar).





La Feria Universitaria reúne a destacados representantes de universidades, facultades, institutos y espacios de formación, tanto públicos como privados. La propuesta está dirigida especialmente a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias, pero también a todos los vecinos y vecinas que estén interesados en comenzar, continuar o retomar sus estudios.





Durante la jornada, los asistentes pueden recorrer los distintos stands, conversar con representantes de las instituciones y conocer sus propuestas académicas: carreras universitarias, tecnicaturas, cursos, diplomaturas y posgrados, así como modalidades de cursada, requisitos de ingreso y alternativas de formación. Entre las instituciones participantes se encuentran la UBA, UTN, UNTREF, USAL, UNLa y la Universidad Siglo 21. Además, se destaca la oferta académica del Polo de Educación Superior de Escobar (PES), que reúne propuestas de distintas casas de estudio y les brinda a los vecinos la posibilidad de acceder a estudios superiores y espacios de capacitación. Además de los stands informativos, la feria cuenta con charlas sobre distintas carreras, actividades al aire libre y talleres de orientación vocacional, destinados a acompañar especialmente a quienes se encuentran en el proceso de definir qué carreras estudiar, ayudándolos a reconocer sus intereses, capacidades y posibilidades para proyectar su futuro educativo.





Paralelamente, la Feria del Libro de Escobar propone una amplia variedad de actividades culturales que se extenderán hasta el sábado 19 (jueves y viernes de 9 a 20 horas y sábado de 12 a 20 horas). La programación incluirá conferencias, presentaciones de autores reconocidos y actividades artísticas. Entre las propuestas destacadas se encuentran Fernando Borroni («Coronados de Odio»), Felicitas Bonavitta («La Casta: los protagonistas de la estafa mileísta»), Juan Pablo Ytalia (“Derecho al Yoga: el caso concreto sos vos”), y Mario Rossini y Mavela (“Animales del Rock”). Como atractivo adicional, el predio contará con un torneo de ajedrez abierto a la comunidad, feria de vinilos y un patio de comidas.



“La igualdad y la libertad existen cuando todos tenemos la posibilidad de acceder a la educación y a partir de ahí poder elegir. Lo que hicimos desde que llegamos al Municipio fue fortalecer y robustecer el sistema educativo, hoy vemos una Feria del Libro y una Feria Universitaria repleta de estudiantes y con casi 30 universidades e institutos ofreciendo sus propuestas. El futuro es con educación, con cultura, con trabajo, y esta es la manera en la cual construimos el Escobar que queremos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk en la apertura de ambos eventos.