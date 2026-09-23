POLICÍA MUNICIPAL: HOMBRE EN ACTITUD SOSPECHOSA FUE IDENTIFICADO, TENIA 179 DOSIS DE DROGA EN SU PODER.

Durante un recorrido preventivo por Maquinista Savio, agentes de la Policía Municipal identificaron a un hombre que, al advertir su presencia, intentó escapar.

Fue interceptado y, con la intervención del Comando de Patrullas de Escobar, se procedió al secuestro de 135 envoltorios de cocaína y 44 de marihuana.

El hombre quedó detenido por comercialización de estupefacientes.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para construir un Escobar más seguro y cercano.

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