Policiales

POLICÍA MUNICIPAL: HOMBRE EN ACTITUD SOSPECHOSA FUE IDENTIFICADO, TENIA 179 DOSIS DE DROGA EN SU PODER.

22 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

Durante un recorrido preventivo por Maquinista Savio, agentes de la Policía Municipal identificaron a un hombre que, al advertir su presencia, intentó escapar.

Fue interceptado y, con la intervención del Comando de Patrullas de Escobar, se procedió al secuestro de 135 envoltorios de cocaína y 44 de marihuana.

El hombre quedó detenido por comercialización de estupefacientes.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para construir un Escobar más seguro y cercano.

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