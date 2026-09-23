Recolección de ramas: cronograma semanal en Loma Verde, Belén de Escobar y Garín

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.

En Loma Verde, los vecinos podrán depositar las ramas del 21 al 24 de septiembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 25 al lunes 28 de septiembre.

En Belén de Escobar, quienes viven en los barrios Provincias Unidas, Los Robles, Bardessono, Luchetti, Retoño, Las Marías y Parque Florido podrán depositar las ramas del 21 al 27 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 28 al miércoles 30.

En Garín, los vecinos de los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositar las ramas del miércoles 23 al martes 29 de septiembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Por último, quienes viven en los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte podrán depositar las ramas del domingo 27 de septiembre al sábado 3 de octubre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del domingo 4 al martes 6 de octubre.

Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.

Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.