Más servicios cerca de casa: DNI, partidas y trámites de documentación en Garín

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró junto a la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, una nueva Subdelegación del Registro Provincial de las Personas en Garín, que permitirá a los vecinos y vecinas realizar distintos trámites vinculados a la identidad y la documentación sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

En la nueva sede se podrán realizar trámites como el DNI, denuncias por extravío, cambios de domicilio, renovaciones obligatorias para niños y adolescentes, y solicitar partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Además, la sede contará con una Trabajadora Social de la División Eva de la Policía Municipal que evaluará cada caso en el que una persona no pueda afrontar el costo establecido por el Gobierno nacional para acceder al documento y, cuando corresponda, gestionará la Carta de Eximición.

Durante la inauguración, en el marco del programa “Mi Identidad, Mi Derecho”, se entregaron 13 partidas de nacimiento a personas que no contaban con inscripción registral y, por lo tanto, carecían de identidad jurídica.

“Hacer esto es muy lindo y muy importante para cada una de las personas que recibe su partida de nacimiento. A partir de ahora, todos aquellos que no tengan su partida, su DNI, su registro formal frente al Estado, lo pueden hacer y realizar en Garín, en esta nueva Subdelegación”, afirmó Sujarchuk.

“Con Ariel y con todo el equipo estamos trabajando para acercar el Registro a los vecinos de Garín, para que puedan realizar sus documentos sin tener que trasladarse y para que quienes todavía no tienen su partida de nacimiento también puedan tramitarla y, en menos de seis meses, tener su documento”, expresó Álvarez Rodríguez.

La nueva Subdelegación funcionará en la Secretaría de Seguridad de Escobar, ubicada en Boulevard Presidente Perón 234, Garin, y dependerá de esa área, encabezada por Rocío Fernández, quien cuenta con 17 años de trabajo en políticas vinculadas a la identidad jurídica en el partido de Escobar.

Por otra parte, el Municipio avanza junto a SUBE Nación en la instalación de una Unidad de Gestión SUBE (UGS), que permitirá a los vecinos obtener la tarjeta oficial con los beneficios correspondientes, tramitar el boleto estudiantil, realizar denuncias por extravío y solicitar la restitución de una tarjeta con la carga existente.