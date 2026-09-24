Entidades de bien público: Sujarchuk entregó subsidios y anunció la ampliación de estas políticas de fortalecimiento

El Municipio de Escobar entregó nuevos subsidios por un total de $53.000.000 a 19 entidades de bien público del distrito, con el objetivo de acompañar proyectos, mejorar instalaciones y potenciar las actividades que desarrollan en cada localidad. El acto se realizó en la sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Escobar y contó con la participación del intendente Ariel Sujarchuk.

Los aportes serán destinados a distintos proyectos definidos por cada institución, como obras y mejoras edilicias, compra de equipamiento e insumos, realización de actividades y puesta en valor de sus espacios. Durante el encuentro, Sujarchuk anunció además que se duplicará el monto destinado a este programa para ampliar la cantidad de entidades que podrán acceder al beneficio.

“Hoy entregamos 53 millones de pesos en subsidios. No solamente se trata de una medida justa e inclusiva, sino que sigue siendo insuficiente en este contexto de crisis social y económica. Por eso decidí duplicar este monto para que otras entidades como las de ustedes también puedan acceder y así nos acompañamos entre todos”, anunció Sujarchuk. Y agregó: “A partir de este momento empezamos un ciclo nuevo para que otras entidades se sumen y reciban la misma cantidad de recursos que estamos entregando en este acto”.

Desde 2022 este fondo específico destinado a acompañar a las entidades de bien público ya alcanzó a 135 instituciones del distrito.

Este año recibieron el beneficio la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Escobar, Cooperadora Amigos de Zoonosis Escobar, APACIL AM, Cooperadora del Hospital Municipal Dr. Horacio A. Dupuy, Asociación Civil La Flecha, Club Pesca y Caza Garín Delta, Unión Vecinal Garín Oeste, Sociedad de Bomberos Voluntarios de Garín, Agrupación Gaucha La Collera de Escobar, Amigos de Girasol Calesita, Casa del Niño María de la Esperanza, Revolución Argentina, Comunidad Runner de Escobar, Raíces Jujeñas, APANNE, Centro de Jubilados y Pensionados Estrella Saviense, Club de la Tercera Edad Los Abuelos Ya, Fundación Tupambaé y Asociación Italiana de Garín.