Presentación del libro de Ricardo Cohen (Rocambole)

Viernes 13 de marzo

18 hs

Sede PJ Escobar, Sarmiento e Italia, Belén de Escobar

Ricardo Cohen (Rocambole) llega a Escobar para presentar “Arte, diseño y contracultura”, libro que recopila gran parte de su obra.

“Arte, diseño y contracultura” reúne la obra pictórica de Rocambole, como así también diseños, bocetos, autorretratos y las tapas de los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, incluyendo algunas poco conocidas de los inicios de la banda. El libro también incluye textos de Skay, Miguel Cantilo, Miguel Grinberg, Rep y Oscar Jalil, entre otros.

Rocambole firmará ejemplares de sus libros y serigrafías.

Actividad gratuita. ¡Te esperamos!