Orgullo escobarense: el Colegio preuniversitario UBA inició el ciclo lectivo 2026

Con más de 900 estudiantes, el Colegio Preuniversitario UBA Dr. Ramón A. Cereijo, el primero de la UBA en toda la provincia de Buenos Aires, inició el séptimo ciclo lectivo desde su creación en 2020. Del acto institucional participaron autoridades educativas, directivos, docentes, estudiantes y familias. De esta manera, Escobar sigue consolidando un sistema de educación pública de calidad, que es orgullo para el distrito y una referencia para toda la provincia.



En la ceremonia estuvo presente el secretario general del Municipio, Beto Ramil, quien destacó el crecimiento del proyecto educativo: “Escobar cuenta con un sistema educativo público de excelencia gracias a una decisión política muy clara de nuestro intendente Ariel Sujarchuk, que durante todos estos años invirtió para que nuestros chicos y chicas tengan más oportunidades y acceso a una educación de calidad”.



La institución funciona con jornada extendida y ofrece orientaciones en Ciencias Naturales y Ambientales y en Diseño y Arte Multimedia, además de talleres, deportes e inglés. En 2025, estudiantes del colegio obtuvieron importantes reconocimientos en olimpíadas académicas y competencias digitales, artísticas y deportivas, consolidando al establecimiento como una referencia educativa en la región.