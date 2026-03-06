El Municipio retiró 2,5 km de cableado peligroso y sancionó a siete empresas

A partir de un operativo integral para ordenar el espacio público, la Municipalidad de Escobar retiró 2,5 kilómetros de cableado peligroso y sancionó a siete empresas por inclumplimientos en materia de seguridad y mantenimiento. Las tareas específicas comenzaron en enero y estuvieron enfocadas en el retiro de cableado a baja altura con riesgo de caída, tendidos obsoletos o sin uso y en el relevamiento de postes deteriorados o con bases en mal estado que también representaban peligro para las personas que transitaran por esas zonas.



El operativo abarcó un área aproximada de cinco kilómetros, en distintas localidades del distrito, principalmente en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio. Como resultado, se labraron 15 contravenciones por incumplimientos en materia de seguridad y mantenimiento a Cotelcam, Telecom, Edenor, Telecentro, Movistar y Claro, además de otra empresa que realiza tareas tercerizadas. Asimismo, estos controles permitieron sancionar y realizar el secuestro de vehículos y elementos utilizados por una empresa tercerizada que hacía un tendido de manera clandestina en la localidad de Maquinista Savio.



Esta iniciativa es coordinada por la Secretaría de Planificación e Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Inspección, Comercio, Articulaciones y Espacios Públicos, que puso en marcha una nueva área dedicada exclusivamente al trabajo sobre el espacio público.



Los trabajos se desarrollan íntegramente durante la tarde y la noche (previo relevamiento de los puntos a intervenir) junto con personal de Tránsito, a fin de minimizar las molestias. Se utilizan equipos hidroelevadores y personal técnico especializado de distintas áreas municipales, lo que permite actuar de manera integral en cada punto intervenido y generar un impacto concreto en el territorio, mejorando las condiciones de seguridad en la vía pública.