Detienen a un hombre por provocar incendios reiterados en un basural y amenazar a los vecinos

Un hombre fue detenido en las últimas horas por amenazas contra los vecinos tras haber provocado de manera reiterada incendios intencionales en el predio ubicado en Paraná y Ruta 26, en Ingeniero Maschwitz. El siniestro, de gran magnitud y difícil control, motivó la inmediata intervención de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.



El intendente Ariel Sujarchuk fue contundente: “Este HDP generó un incendio intencional en una olla de basura con más de siete metros de profundidad y por eso suele ser tan difícil disipar la humareda. No es un hecho aislado ni un descuido: es una conducta sistemática, con denuncias reiteradas y amenazas graves a vecinos que viven cerca del predio, evasión de controles y una desconsideración absoluta por la ley y la salud de la comunidad”.



La detención ocurre en el contexto de hechos vinculados a basurales y microbasurales en el distrito: la semana pasada se realizaron denuncias contra el responsable de ese mismo predio -quien sería conocido de la persona ahora capturada-, por permitir que allí se arrojaran residuos y se realizaran quemas ilegales de basura, habilitando el ingreso de “volqueteros” durante la noche. Estas maniobras ya habían motivado intervenciones y sanciones municipales por el impacto negativo en la salud y el ambiente.



El hecho más reciente ocurrió en la noche del domingo, cuando se registró un nuevo foco ígneo de gran magnitud y difícil control. Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Seguridad articuló acciones con el Comando de Patrullas y dispuso un operativo en la zona.



Durante el procedimiento se constató la existencia de amenazas e intimidaciones a los vecinos en el marco del conflicto por el predio. En ese contexto, la Policía trasladó al sospechoso a la comisaría para avanzar con los trámites correspondientes y dejarlo a disposición de la Justicia. La causa cuenta con la intervención de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Zárate-Campana.



De manera preventiva, la Secretaría de Seguridad implementó un dispositivo para resguardar a los trabajadores que combatían el fuego y dejó un móvil policial en el lugar. Además, promovió la adhesión al programa municipal “Ojos y Oídos en Alerta”.



En paralelo, y frente a la reiteración de quemas a cielo abierto y su impacto ambiental, la Municipalidad realizó las denuncias correspondientes y se puso a disposición de la Fiscalía descentralizada de Escobar. También presentó una denuncia por delito ambiental ante el Juzgado Federal de Campana, donde se encuentra en trámite. Asimismo, se labraron todas las actas de inspección y contravenciones, citando no solo a los ocupantes del predio sino también a los titulares de dominio, a fin de determinar todas las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.



Otros casos recientes



Cabe destacar que en estas últimas semanas ocurrieron varios casos vinculados a delitos ambientales y las acciones del Municipio dieron sus frutos. Al hecho descripto se suma otro en Ingeniero Maschwitz, donde gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo se pudo identificar y sancionar a los ocupantes de un vehículo que arrojaron basura en la calle Sucre. En la avenida de Los Lagos, se realizó una contravención in fraganti a una empresa que tiraba basura en espacio público. El Municipio también actuó con éxito en otro caso de un acopiador en Matheu. Y en el barrio San Luis de Belén de Escobar, gracias al apoyo de los vecinos que grabaron con un celular, se logró identificar y multar a personas creando un microbasural. La sanción incluyó horas de trabajo comunitario ambiental en la Huerta Agroecológica Municipal de Maschwitz.



“Ya son varios los que están recibiendo su merecido. Desde el Municipio hacemos todo lo que hay que hacer: reforzamos controles, sostenemos operativos, hacemos denuncias y destinamos recursos para evitar que estos delitos vuelvan a ocurrir y, cada vez que logramos frenarlo, empiezan de nuevo. Queremos que este basural a cielo abierto se extinga definitivamente y que quienes contaminan el aire que respiramos y amenazan a la comunidad no vuelvan a actuar con impunidad”, agregó Sujarchuk, e hizo un llamado a los vecinos y vecinas a denunciar este tipo de conductas, a través de Flora (11 6813-1202) o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta, al que se pueden adherir en www.escobar360.gob.ar