Llega una nueva edición de “Garín Corre”: deporte, música y recreación para toda la familia

Abrió la inscripción a la 2ª edición de “Garín Corre”, una propuesta deportiva y recreativa organizada por la Municipalidad de Escobar que tendrá lugar el domingo 29 de marzo en la Plaza General Belgrano, con concentración desde las 8 horas. Quienes quieran participar deben inscribirse a través de Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) haciendo click en la solapa «Garín Corre».



“Garín Corre” invita a vecinos y vecinas de todas las edades a sumarse a esta jornada que combina deporte, encuentro y vida saludable. La iniciativa es inclusiva y está pensada para que puedan participar personas con discapacidad, promoviendo el acceso igualitario al deporte.



La competencia contará con distintas modalidades: Carrera Kids (hasta 12 años), una prueba participativa de 3 kilómetros y una carrera competitiva de 10 kilómetros. Además, el evento incluirá un Patio Saludable, la participación de emprendedores y emprendedoras locales y la musicalización de DJs en vivo.



El retiro del kit del corredor se realizará el sábado 28 de marzo, de 9 a 16 horas, en el Microestadio de Garín. Se entregarán remeras hasta agotar stock. Durante la jornada habrá puestos de hidratación, frutas para los participantes y premiación general por categorías.



El evento cuenta con el acompañamiento de empresas comprometidas con el desarrollo local como Gottert S.A., UIDE, SEW Eurodrive, Solper e IVESS, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y la industria del distrito.



También habrá un bono contribución voluntario de $5.000 que será destinado para la puesta en valor de espacios deportivos y recreativos. Quienes quieran colaborar pueden realizar su aporte al alias deportes.escobar.