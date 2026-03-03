La Municipalidad de Escobar separó de su cargo a un funcionario tras protagonizar un hecho de violencia callejera

Luego de un confuso hecho de violencia callejera, la Municipalidad de Escobar separó de sus funciones a Raúl Lafuente, quien hasta hace horas se desempeñaba como director del cementerio de Belén. Al mismo tiempo, desde el Palacio Municipal confirmaron que se inició un procedimiento sumarial, se realizó una denuncia en la sede correspondiente y se pusieron todas las actuaciones del caso a disposición de la Justicia para esclarecer el lamentable incidente.

Según el relato de distintos testigos, el incidente comenzó en Lamadrid al 600 (Belén de Escobar), cuando el automóvil en el que viajaban Lafuente junto con dos acompañantes embistió el espejo retrovisor de otro vehículo, conducido por Héctor Barrios. El hecho generó una discusión entre ambos y rápidamente escaló a la violencia física, hasta que Lafuente sacó un arma de fuego y en su intento por disparar al suelo, el proyectil rozó en la pierna de Barrios.

Lafuente y sus acompañantes huyeron, pero la Policía Municipal los aprehendió en la salida de Ruta 26 y Panamericana. En tanto, Barrios fue trasladado de urgencia por el SAME Escobar al Hospital Provincial Erill, donde se le realizaron curaciones: se encuentra fuera de peligro.