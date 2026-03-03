Limpiaron un basural en Maschwitz y a los cuatro días ya había uno peor

La Municipalidad de Escobar realizó la semana pasada un operativo integral de limpieza y retiro de residuos en la calle Independencia, en el barrio San Miguel de Ingeniero Maschwitz. El sector quedó completamente despejado y en condiciones. Sin embargo, la mejora duró apenas cuatro días: el mismo punto volvió a presentar acumulación de basura.

La rápida reaparición del basural expone una problemática que no se resuelve únicamente con la intervención municipal. En esta ocasión, un vecino de la zona, Jorge Olivieri, volvió a limpiar el espacio, ordenó residuos acumulados y armó pequeños canteros con neumáticos reutilizados para mejorar el entorno. Pero el esfuerzo tampoco logró sostenerse: al día siguiente, nuevamente fueron arrojados desechos en el mismo lugar.



El caso refleja un desafío persistente. El Municipio interviene y responde, pero sin compromiso y responsabilidad individual los espacios recuperados vuelven a deteriorarse en cuestión de días. Arrojar residuos en la vía pública constituye una falta grave que afecta la salud, el ambiente y la calidad de vida de toda la comunidad.



Los vecinos pueden denunciar estos hechos a través del chatbot Flora (WhatsApp 11 6813-1202) o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta, con inscripción en