La Casita de Mario: acompañamiento y articulación con la Justicia para la adopción de una niña de 14 años

El Juzgado de Familia Nº 1 de Escobar abrió una convocatoria pública para encontrar personas dispuestas a asumir la guarda de una adolescente de 14 años, cuyo nombre ficticio es “Karen” para resguardar su identidad. La joven es residente de La Casita de Mario, espacio convivencial de atención integral de la Municipalidad de Escobar, que cumple un rol fundamental de contención, acompañamiento y apoyo para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.



Al respecto, la jueza Gladys Prinzio expresó: “Ya hemos tenido otras adopciones con personas que estaban en La Casita de Mario y la verdad que es maravilloso el desempeño, el desarrollo y la estimulación de esa institución. Contamos con buenos acompañamientos, estudios médicos, controles en la escolarización y un seguimiento impecable con los chicos”.



Karen reside desde hace aproximadamente dos años en La Casita de Mario. Su permanencia allí se dio en el marco de una medida de protección, y fue decisión de ella iniciar el proceso para egresar e integrarse a una familia que la acompañe en esta nueva etapa de su vida. Todo el proceso de adopción contará con el acompañamiento tanto de profesionales de La Casita de Mario como del Juzgado, así como con seguimiento del equipo técnico de la Dirección de Niñez.



Actualmente, alrededor de 20 niños, niñas y adolescentes reciben en La Casita atención personalizada que incluye alimentación, vestimenta, alojamiento, acompañamiento psicológico y médico, así como actividades recreativas y culturales. Además, asisten a escuelas locales, cuentan con controles sanitarios y participan en proyectos de autonomía, capacitaciones laborales y programas educativos que fortalecen su desarrollo y proyección a futuro.



Desde su puesta en funcionamiento en 2019, La Casita de Mario acompañó y concretó un total de 10 adopciones, consolidándose como un espacio de cuidado, contención y construcción de nuevos proyectos de vida.



Durante el año pasado, en articulación con el Juzgado de Familia Nº 2 de Zárate-Campana y el Juzgado de Familia Nº 1 de Escobar, se concretaron cuatro adopciones: dos hermanos (un niño de 4 años y una niña de 7 años que fueron adoptados juntos), y otros dos procesos individuales. Actualmente, además, una adolescente de 17 años se encuentra en proceso de vinculación adoptiva y próxima a egresar del dispositivo.



Requisitos para la adopción



La convocatoria no se limita exclusivamente a la adopción plena. También está orientada a quienes puedan ofrecer un entorno familiar estable de acompañamiento y referencia afectiva, promoviendo su desarrollo integral, aun cuando no adopten formalmente la categoría de “hija”.



Las personas interesadas, que pueden residir o no en el partido de Escobar, deben comunicarse directamente con el Juzgado al 348 465-1119 para agendar una entrevista, o presentarse para iniciar el proceso en el Juzgado de Familia ubicado en el Polo Judicial de Escobar (Boulevard Cervantes y Felipe Boero, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Allí, un equipo técnico brindará información detallada y evaluará las postulaciones.



Al ser una convocatoria pública, no es requisito estar previamente inscripto en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción. Tampoco es necesario ser propietario de una vivienda para postularse, y pueden presentarse tanto familias como personas solas interesadas en brindar acompañamiento y cuidado en este caso.