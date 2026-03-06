Matheu festeja su aniversario con tres días a pura cumbia

En el marco del 128º aniversario de la ciudad de Matheu, la Municipalidad de Escobar realizará diferentes celebraciones para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar durante tres días de actividades al aire libre con música, gastronomía y espacios recreativos.



Los festejos comenzarán este viernes 6 a partir de las 12 horas en la plaza de Matheu (Canesi y Mitre) y se extenderán hasta el domingo con una amplia propuesta que incluirá food trucks, feria de emprendedores, juegos infantiles y shows en vivo para todas las edades.



Las tres jornadas tendrán un cierre musical a pura cumbia. El viernes tocará Maxi y La Champions; el sábado 7 será el turno de Karicia; y el domingo 8 cerrarán los festejos Érica y La Sonora, junto a artistas locales que también formarán parte de esta gran celebración.



De esta manera, Matheu celebrará un nuevo aniversario con una propuesta para toda la comunidad que promueve el encuentro, la cultura y el acompañamiento a los emprendedores locales, en un evento que ya es parte de la identidad y la historia de la ciudad.