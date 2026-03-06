Finde en Escobar: el aniversario de Matheu y actividades por el Día de la Mujer son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas propuestas culturales para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos del aniversario de Matheu y actividades recreativas por el Día Internacional de la Mujer.



La agenda se inicia este viernes, a partir de las 12 horas, con las celebraciones del 128° aniversario de Matheu que tendrán lugar en la Plaza de la Estación (Canesi y Mitre) con food trucks, feria de emprendedores, juegos infantiles y shows en vivo para todas las edades. La experiencia se repetirá el sábado y domingo con un cierre musical a cargo de las siguientes bandas: Maxi y La Champions (viernes), Karicia (sábado), y Érica y la Sonora (domingo). En caso de lluvia, los festejos podrían ser suspendidos. Luego, en el marco de las actividades culturales que se realizan por el Día Internacional de la Mujer, se realizará la jornada “Hablemos de Derechos” a las 16 horas en Garín (Boulevard Presidente Perón, esquina Belgrano y las vías), la cual contará con la realización de un mural, taller de promoción, ferias y radio abierta.



El sábado, en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se desarrollará el ciclo “8M: Mujeres en el Cine” donde se proyectará con entrada libre y gratuita las películas “Lizzie McGuire: Estrella Pop” a las 15 horas, “El Diario de la Princesa 2” a las 17 horas, “Talentos Ocultos” a las 19:30 horas, e “Historias Cruzadas” a las 22 horas. Además, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte “Las Mujeres que Marcaron mi Vida” donde se exhibirán obras a cargo de distintas artistas locales. A la misma hora, en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se proyectará el clásico del cine nacional “Mercado de Abasto”, como parte del club de video con análisis y debate a cargo de Gustavo Issetta.



Por último, el domingo el Cine Italia proyectará las películas “Hoppers: Operación Castor” a las 16:30 horas en 2D y a las 19 horas en 3D, y “Scream 7” a las 22:30 horas.