Belén de Escobar: Una nena de 12 años escapó de su casa y pidió ayuda a la policía tras ser atacada a golpes por su padre

Un estremecedor caso de maltrato infantil tuvo lugar en la localidad de Escobar, cuando una nena de 12 años escapó de su vivienda y pidió ayuda a la policía tras ser atacada a golpes por su padre.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes en una vivienda de la calle Sanguinetti al 1500, en el barrio La Chechela. El progenitor se encontraba en estado de ebriedad y comenzó a golpear a la nena en la cara, cabeza, brazos y piernas.

En un momento dado, la menor logró escapar hacia la calle y en su desesperación, se acercó a un móvil policial que patrullaba por las inmediaciones y denunció lo ocurrido.

Ante esta situación, el personal policial se acercó a la vivienda y entrevistó a la pareja del hombre, quien confirmó que él estaba alcoholizado. Luego, la mujer acompañó a la menor hasta la UDP de Matheu, donde los médicos la atendieron por las lesiones sufridas.

Por su parte, el violento sujeto reconoció haber golpeado a su hija, alegando que la niña se encontraba «en una etapa de rebeldía».

Posteriormente, la Policía se comunicó con la madre de la víctima, quien se presentó en la UDP para acompañarla. Luego formalizó la denuncia ante la Comisaría 1ra. de Escobar.

La causa fue caratulada como “maltrato infantil» por la UFI de turno.