Escobar se une por sus barrios: convocatoria para una jornada solidaria el sábado 14 de marzo

Este sábado 14 de marzo, de 9 a 14 horas, vecinos, vecinas y el Municipio trabajarán en conjunto para poner en valor clubes, escuelas y plazas del distrito. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los lazos en los barrios y concientizar sobre el cuidado de las instituciones y espacios compartidos del partido. La actividad se llevará a cabo de manera simultánea en escuelas, clubes, plazas y lugares públicos, en distintos puntos del distrito.



La Municipalidad aportará todos los materiales, herramientas y equipos de trabajo; los vecinos sumarán mano de obra, compromiso, compañía, y amor por su barrio. Durante la jornada se realizarán tareas de pintura, mantenimiento, orden y mejoras generales en instituciones que cumplen un rol clave en la vida cotidiana de los escobarenses.



La inscripción web es un requisito indispensable para participar. Este registro permite coordinar la logística, asegurar que no falten materiales y organizar los equipos de trabajo en cada punto.



Los interesados en sumarse a esta experiencia solidaria —ya sea de forma individual, en familia o con amigos— pueden elegir el punto de colaboración e inscribirse ingresando a este sitio www.escobar.gob.ar/ jornadasolidaria .