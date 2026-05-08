Policías Municipales: inspirados en la experiencia de Escobar, la Provincia impulsará una ley junto a intendentes 

El intendente Ariel Sujarchuk fue el anfitrión de un encuentro que encabezó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y que reunió a 12 jefes comunales bonaerenses. Allí se anunció la actualización del marco normativo referido a la seguridad en la Provincia, incluyendo la creación de las Policías Municipales, como la que funciona con éxito en Escobar desde marzo del año pasado.



“Lo que estamos debatiendo es la necesidad de una ley que otorgue facultades, mejore el financiamiento y garantice que la seguridad sea una verdadera política de Estado que -a su vez- podamos implementar todos los distritos que venimos trabajando fuerte en este tema”, sostuvo Sujarchuk.



El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo de Escobar, ubicado en la localidad de Garín. Además del mandatario local, estuvieron presentes intendentes de distintos espacios políticos: Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Boto (Luján), Federico Achával (Pilar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ramón Lanús (San Isidro), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan José Fabiani (Almirante Brown).



El ministro Alonso destacó el rol de los intendentes y la experiencia de municipios como Escobar, que lanzó su propia Policía Municipal en marzo de 2025. “Estamos reconociendo, escuchando y valorando el rol de los municipios, algo que hoy la ley no contempla, que vienen haciendo un esfuerzo enorme con efectivos propios, centros de monitoreo y prevención, y esa experiencia debe ser considerada”. Además, el ministro advirtió sobre el impacto del recorte de fondos nacionales destinados a la Provincia: “El gobierno nacional nos sacó recursos que financiaban la política de seguridad y eso limita mucho lo que podemos hacer. Por eso también tenemos que discutir cómo se financia el esfuerzo que hoy están llevando adelante los municipios”.



La voz de los intendentes y el rol clave de Escobar



Durante el encuentro, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, destacó “experiencias como la de Escobar, que muestran en los hechos, y también en las estadísticas, cómo estas políticas impactan positivamente en la comunidad”. Su par de Pilar, Federico Achával, manifestó: “Es muy importante compartir estas experiencias para que una ley provincial reconozca y fortalezca el trabajo que se viene haciendo en distritos como Escobar, Pilar y muchos otros”. Gastón Granados, de Ezeiza, destacó “la invitación de Ariel Sujarchuk para conocer de cerca el trabajo que lleva adelante en materia de seguridad en Escobar, que es ejemplo para todos los municipios. Es muy importante ver cómo se invierten los recursos para que los vecinos puedan vivir más tranquilos y seguros”.



Escobar no solo puso en funcionamiento su propia Policía Municipal hace más de un año. Simultáneamente, el diputado provincial de ese distrito, Leo Moreno, presentó en ese entonces un proyecto de ley de creación y organización de una Policía Municipal de Proximidad para municipios de más de 70.000 habitantes, que dependa orgánica, funcional, administrativa y financieramente de la autoridad provincial, con colaboración de los municipios y planificación de cada intendente.



Tras el encuentro de este miércoles, tanto ese tipo de proyectos como la experiencia escobarense y de otros distritos, sumadas a las necesidades de cada partido, serán clave en la elaboración del proyecto de ley que anunció el ministro Javier Alonso para toda la provincia de Buenos Aires.