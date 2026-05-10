“Salud va a la Escuela”: el Municipio acerca controles médicos a estudiantes de nivel primario

La Municipalidad de Escobar lleva adelante el programa Salud va a la Escuela, una iniciativa que en 2026 alcanzará a más de 700 niños y niñas de los primeros años de escuelas primarias públicas del distrito, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud en edad escolar.



El operativo comenzó el 9 de abril en una escuela de Islas del Paraná, donde también se incluyó el nivel inicial, y continúa desarrollándose todos los jueves y viernes en distintos establecimientos educativos. En esta primera etapa del año se abordarán 10 escuelas primarias: una en la zona de Islas y nueve instituciones de la localidad de Garín.



Las jornadas, coordinadas de manera conjunta por las áreas de salud y educación, consisten en una atención integral que incluye consulta odontológica, evaluación de salud visual, controles antropométricos, consulta médica general y vacunación.



Al finalizar cada encuentro, los niños y niñas reciben material de prevención, un cepillo de dientes y una constancia de salud. Además, en caso de ser necesario, se realizan derivaciones a los centros de atención correspondientes para asegurar el seguimiento de cada situación.



El programa se organiza de manera semanal, con el equipo del Operativo Sanitario Territorial recorriendo las escuelas. Hasta el momento se realizó en cuatro establecimientos y en las próximas semanas continuará en escuelas de Garín, para luego avanzar progresivamente en otras localidades según las prioridades definidas junto a la Inspección de Escuelas.