Cayó una banda narcocriminal de 12 personas en Savio: todos detenidos y más de 400 dosis de cocaína secuestradas

Tras un importante operativo realizado en la madrugada del miércoles,12 personas fueron aprehendidas y más de 400 dosis de cocaína listas para su comercialización fueron secuestradas durante dos allanamientos realizados en los barrios Ovejero Viejo y San Cayetano, de la localidad de Maquinista Savio. Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias vecinales realizadas al sistema 0800 Escobar Sin Drogas (0800-555-3473), que permitieron desarticular por completo la organización narcocriminal.



Mediante tareas de investigación y recolección de pruebas llevadas adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Escobar, se logró comprobar las maniobras vinculadas a la venta de droga y otros delitos asociados. Las las personas aprehendidas -ocho hombres y cuatro mujeres, todas mayores de edad- formaban parte de una misma banda.



Además de la cocaína incautada, durante los operativos se secuestraron marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, cartuchos de escopeta calibre 20 y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.



Los allanamientos se realizaron con el apoyo de distintas fuerzas provinciales y municipales. En ese marco, la Policía Municipal de Escobar participó a través del COE, la División Motorizada y la División Canina K9, trabajando de manera articulada junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el Comando de Patrullas, la Estación de Policía Departamental de Seguridad, personal de la comisaría 4ta y de la División Caballería de Pilar.



La denuncia judicial fue impulsada por la Secretaría de Seguridad del Municipio y la causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal Área Ley 23.737, a cargo de Matías Ferreiros.



La Municipalidad recuerda a los vecinos que se pueden realizar denuncias anónimas al 0800-555-3473 o adhiriéndose al programa Ojos y Oídos en Alerta a través de Escobar 360 (escobar360.gob.ar).